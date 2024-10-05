Завершились съёмки экранизации Until Dawn от режиссёра «Шазама!»

3 октября завершились съёмки экранизации Until Dawn. В честь этого режиссёр Дэвид Ф. Сандберг («Шазам!», «Шазам 2») опубликовал фото с площадки.

Фото: PlayStation Productions

По неподтверждённой информации, фильм расскажет новую историю, в центре которой окажутся две сестры Кловер и Мелани. Героини застряли в смертельной петле, из которой они должны успеть вырваться до рассвета. Отмечается, что вендиго в ленте не появится.

Оригинальная Until Dawn вышла в 2015-м эксклюзивно на PlayStation 4 и рассказывала о группе молодых людей, которые пытаются дожить до рассвета в поместье Блэквуд, пока за ними охотится таинственный маньяк. По ходу сюжета герои выясняют, что в деле замешаны потусторонние силы.