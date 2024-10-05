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Сэм Рэйми выступит режиссёром «Доктора Стрэнджа 3» — инсайдер

Сэм Рэйми выступит режиссёром «Доктора Стрэнджа 3» — инсайдер
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Авторитетный инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что легендарный Сэм Рэйми (трилогия «Человек-паук», «Зловещие мертвецы») выступит режиссёром «Доктора Стрэнджа 3». Ранее постановщик снял «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», вторую часть дилогии.

Ни Marvel, ни сам Рэйми пока никак не прокомментировали данную информацию. Детали сюжета, актёрский состав и сроки выхода «Доктора Стрэнджа 3» ещё не раскрываются. До этого Бенедикт Камбербэтч заявил, что снова сыграет персонажа в «Мстителях 5».

Роль доктора Виктора Дума в следующих «Мстителях» исполнит Роберт Дауни-младший, который ранее играл в фильмах Marvel Studios Тони Старка (Железный человек). Герой станет главным антагонистом фильма. Других подробностей пока нет.

«Мстители 5» под названием «Судный день» выйдут 1 мая 2026 года.

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