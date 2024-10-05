Ремейк «Бегущего человека» с Гленом Пауэллом выйдет 21 ноября 2025 года

Как сообщают журналисты издания Variety, ремейк фантастики «Бегущий человек» с Гленом Пауэллом («Топ Ган: Мэверик», «Смерч 2») выйдет 21 ноября 2025 года. Будущий проект выступит экранизацией знаменитого одноимённого произведения Стивена Кинга.

Картина расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Режиссёром и продюсером ленты выступит Эдгар Райт, известный по «Малышу на драйве» и «Типа крутым легавым». Напомним, ранее по «Бегущему человеку» уже снимали экранизацию с Арнольдом Шварценеггером — она вышла в 1987 году.