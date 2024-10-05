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Вышел трейлер комедии «Право на лево» с Романом Маякиным — премьера 31 октября

Вышел трейлер комедии «Право на лево» с Романом Маякиным — премьера 31 октября
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Вышел трейлер комедийного фильма «Право на лево» с Романом Маякиным («Сергий против нечисти: Шабаш», «Плакса») в главной роли. В ролике показали центральных героев истории и несколько комичных сцен.

Видео доступно на YouTube-канале RWV Film. Права на видео принадлежат «Клёва Фильм»/Russian World Vision.

Лента расскажет об Иване – молодом и успешном адвокате, который пользуется огромным вниманием женщин. Однако это не взаимно, ведь Иван – достойный муж и отец, который входит в 20% верных мужчин. Но приходит день, когда каждый примерный семьянин задумывается, имеет ли он право на «лево».

Также в картине снялись Владимир Сычёв, Ян Цапник, Ирина Темичева, Янина Студилина, Сергей Шакуров, Ирина Безрукова, Михаил Тарабукин и другие. Кресло режиссёра занял Гарик Петросян («Бедный олигарх»).

Премьера фильма «Право на лево» в кинотеатрах России состоится 31 октября.

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Фото: «Клёва Фильм»/Russian World Vision

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