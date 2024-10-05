Расписание выхода сериала «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт
11 октября стартует сериал «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт («Властелин колец»). Шоу расскажет историю известной тележурналистки, которая читает роман и постепенно узнаёт в главной героине себя. Чем дальше идёт повествование книги, тем быстрее раскрываются её личные тайны. Сериал основан на одноимённом романе писательницы Рени Найт.
В первый сезон войдёт семь эпизодов — в день премьеры выйдут сразу две серии. Премьера финала состоится 15 ноября.
Расписание выхода сериала «Все совпадения случайны»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|11 октября
|2-я серия
|11 октября
|3-я серия
|18 октября
|4-я серия
|25 октября
|5-я серия
|1 ноября
|6-я серия
|8 ноября
|7-я серия
|15 ноября
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