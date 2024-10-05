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Сериал Все совпадения случайны (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт
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11 октября стартует сериал «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт («Властелин колец»). Шоу расскажет историю известной тележурналистки, которая читает роман и постепенно узнаёт в главной героине себя. Чем дальше идёт повествование книги, тем быстрее раскрываются её личные тайны. Сериал основан на одноимённом романе писательницы Рени Найт.

В первый сезон войдёт семь эпизодов — в день премьеры выйдут сразу две серии. Премьера финала состоится 15 ноября.

Расписание выхода сериала «Все совпадения случайны»

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 октября
2-я серия11 октября
3-я серия18 октября
4-я серия25 октября
5-я серия1 ноября
6-я серия8 ноября
7-я серия15 ноября
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