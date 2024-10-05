Расписание выхода сериала «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт

11 октября стартует сериал «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт («Властелин колец»). Шоу расскажет историю известной тележурналистки, которая читает роман и постепенно узнаёт в главной героине себя. Чем дальше идёт повествование книги, тем быстрее раскрываются её личные тайны. Сериал основан на одноимённом романе писательницы Рени Найт.

В первый сезон войдёт семь эпизодов — в день премьеры выйдут сразу две серии. Премьера финала состоится 15 ноября.

Расписание выхода сериала «Все совпадения случайны»