Ремейк хоррора Until Dawn слили на торренты в день релиза

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

4 октября состоялся релиз ремейка хоррора Until Dawn. Правда, на радость хакерам тайтл вышел без поддержки антипиратской защиты Denuvo. Разработчики снабдили проект только собственной DRM-системой Steam, которая обходится с помощью эмулятора.

Поэтому игру закономерно слили на торрент-трекеры спустя несколько часов после релиза. Хакеры также вырезали из ремейка Until Dawn привязку к PlayStation Network, на которую постоянно жалуются покупатели игр Sony на ПК.

Ремейк разработали на движке Unreal Engine 5. В обновлённой версии тайтла геймеров ждут свежие коллекционные предметы, улучшенные игровые механики, перезаписанный саундтрек и многое другое.