Промокоды для Genshin Impact — раздают 60 тысяч моры и другие бонусы

Разработчики Genshin Impact опубликовали три новых промокода для игры в октябре. В этот раз авторы обошлись без примогемов, но раздают другие бесплатные награды — ресурсы для прокачки, которые точно пригодятся в приключениях.

GENSHIN51TT — 5 сверкающих хризантем, 30 тыс. моры, 3 опыта героя, 5 превосходных руд усиления, 3 указания о «Сжигании»;

— 5 сверкающих хризантем, 30 тыс. моры, 3 опыта героя, 5 превосходных руд усиления, 3 указания о «Сжигании»; DEOB21CK9Y6N — 3 сверкающие хризантемы, 10 тыс. моры, 10 опытов искателя приключений, 5 превосходных руд усиления;

— 3 сверкающие хризантемы, 10 тыс. моры, 10 опытов искателя приключений, 5 превосходных руд усиления; SBUEMJB449D9 — 3 сверкающие хризантемы, 10 тыс. моры, 10 опытов искателя приключений, 5 превосходных руд усиления;

— 3 сверкающие хризантемы, 10 тыс. моры, 10 опытов искателя приключений, 5 превосходных руд усиления; WTXV36M1J6CO — 3 сверкающие хризантемы, 10 тыс. моры, 10 опытов искателя приключений, 5 превосходных руд усиления.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке.