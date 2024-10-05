Промокоды для Genshin Impact — раздают 60 тысяч моры и другие бонусы
Разработчики Genshin Impact опубликовали три новых промокода для игры в октябре. В этот раз авторы обошлись без примогемов, но раздают другие бесплатные награды — ресурсы для прокачки, которые точно пригодятся в приключениях.
- GENSHIN51TT — 5 сверкающих хризантем, 30 тыс. моры, 3 опыта героя, 5 превосходных руд усиления, 3 указания о «Сжигании»;
- DEOB21CK9Y6N — 3 сверкающие хризантемы, 10 тыс. моры, 10 опытов искателя приключений, 5 превосходных руд усиления;
- SBUEMJB449D9 — 3 сверкающие хризантемы, 10 тыс. моры, 10 опытов искателя приключений, 5 превосходных руд усиления;
- WTXV36M1J6CO — 3 сверкающие хризантемы, 10 тыс. моры, 10 опытов искателя приключений, 5 превосходных руд усиления.
Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке.
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