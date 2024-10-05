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«Крайне сырой релиз»: игроки смешанно приняли ремейк Until Dawn в Steam

«Крайне сырой релиз»: игроки смешанно приняли ремейк Until Dawn в Steam
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4 октября состоялся релиз ремейка хоррора Until Dawn на ПК и PS5. В Steam геймеры приняли обновлённую версию проекта смешанно. На момент написания новости у тайтла 283 отзыва в цифровом магазине, из которых только 58% положительные.

Больше всего пользователи жалуются на обязательную привязку аккаунта к PSN, огромное число багов и постоянные вылеты. Что касается новшеств в геймплее и современной графики, то здесь геймеры почти единогласно сходятся в том, что ремейк получился отличным.

Ну а если говорить серьёзно, то за полтора часа игра вылетала раз пять, очень много графических багов и отвратительная оптимизация в целом.
Потрясающая игра в плане сюжета и выбора действий. Данная игра определённо заслуживает вашего внимания!
Первый день, самый пока отврaтный порт, глюки — зависания, полный трешак.
Подготовка шейдеров… подготовка шейдеров… подготовка шейдеров… каждый вход в игру эта грёбаная подготовка шейдеров, за которую я успеваю сделать ужин.

Ремейк разработали на движке Unreal Engine 5. В обновлённой версии тайтла геймеров ждут свежие коллекционные предметы, улучшенные игровые механики, перезаписанный саундтрек и многое другое.

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