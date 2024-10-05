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Игроки в Baldur’s Gate 3 скачали более 23 млн модов за месяц

Игроки в Baldur’s Gate 3 скачали более 23 млн модов за месяц
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Разработчики Baldur’s Gate 3 из Larian Studios раскрыли новую статистику игры. Оказалось, что за всё время фанаты скачали моды 23,7 млн раз: 22 млн пришлось на ПК-игроков, а 1,7 млн — на консоли. Причём достичь такой цифры обладателям PS5 и Xbox Series удалось всего за сутки.

Фото: Larian Studios

Другие цифры:

  • более 40% игроков Baldur's Gate 3 уже скачали хотя бы один мод;
  • на данный момент игрокам доступно более 2 тыс. модов;
  • свои моды опубликовали 768 авторов.

Сейчас большинство модов доступны только на ПК, однако около 70 из них уже доступны на консолях. В дальнейшем данный список будет расширяться.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. На всех платформах тайтл получил высочайшие оценки как от критиков, так и от геймеров

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