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В России стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy S24 FE с ИИ и стереодинамиками

В России стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy S24 FE с ИИ и стереодинамиками
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4 октября в России стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy S24 FE. Цены на устройство у отечественных ритейлеров начинаются от 64 тысяч рублей.

Фото: Samsung

Устройство оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит. Также гаджет работает на десятиядеррном процессоре Samsung Exynos 2400e и под управлением операционной системы Android 14 с оболочкой OneUI 6.1.

Ко всему прочему, смартфон получил искусственный интеллект Galaxy AI и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Некоторые ритейлеры дарят в дополнение к Samsung Galaxy S24 FE беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3.

Девайс обладает аккумулятором ёмкостью 4700 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 25 Вт. Производитель обещает выпускать для смартфона обновления ОС и безопасности на протяжении семи лет.

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