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«Джокер 2» собрал меньше «Флэша» и «Капитана Марвел 2» в первый день проката в США

«Джокер 2» собрал меньше «Флэша» и «Капитана Марвел 2» в первый день проката в США
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3 октября в мировом прокате состоялась премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса. Лента заработала всего лишь $ 20 млн в первый день проката в США — это меньше «Флэша» и «Капитана Марвел 2».

Ранее аналитики ожидали, что сиквел соберёт за первые выходные в стране $ 70 млн — это меньше первой части на $ 25 млн. Однако теперь становится очевидным, что даже до этой суммы картина вряд ли доберётся, заработав в лучшем случае $ 45 млн.

Данная цифра станет полным провалом для фильма, бюджет которого составил $ 200 млн. Чтобы окупить затраты, ленте необходимо заработать как минимум $ 400 млн.

Дата выхода «Джокера: Безумие на двоих» в России пока не раскрывается.

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