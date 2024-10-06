Ремейк Silent Hill 2 вышел в расширенном доступе на ПК и консолях

6 октября состоялся расширенный релиз ремейка Silent Hill 2. Переиздание одного из самых высокооценённых хорроров в истории уже доступно покупателям Deluxe-издания игры на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Владельцы стандартного издания смогут начать игру на два дня позже — 8 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Silent Hill (Official). Права на видео принадлежат Konami.

Ремейк SIlent Hill 2 адаптирует события оригинальной игры 2001 года и рассказывает о мужчине по имени Джеймс, который прибывает в таинственный город Сайлент Хилл в поисках своей жены Мэри. Оказывается, что его возлюбленная умерла несколько лет назад, однако совсем недавно Джеймсу пришло письмо от своей умершей близкой, в котором она приглашает его посетить их любимое место.

За разработку игры отвечает польская Bloober Team, известная по Layers of Fear, Observer и The Medium. За музыкальную составляющую вновь взялся Акира Ямаока — композитор оригинальных Silent Hill и особенно запомнившейся второй части серии. Он перезаписал весь саундтрек и написал несколько новых композиций специально для переиздания.