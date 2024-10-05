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Обновление CS2 от 05.10.2024

В Counter-Strike 2 исправили баг с надписью «ERROR» и усложнили «абуз» опыта в «Арсенале»
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Компания Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, в котором разработчики исправили ряд ошибок и уязвимостей, возникших после выхода операции «Арсенал».

Чтобы усложнить «абуз» новой операции «Арсенал», разработчики исключили урон с ножа и гранат при подсчёте очков опыта «Armory» в таких режимах, как «Обычный», «Соревновательный» и «Напарники». Это должно частично решить проблему массового использования уязвимости операции в игре.

Помимо этого, Valve исправила критический баг, из-за которого в некоторых случаях модели пуль в матчах заменялись большими надписями «ERROR», что портило игровой процесс.

Также разработчики провели ещё несколько небольших изменений, среди которых есть исправление наклона оружия от третьего лица и отсутствия теней на определённых картах сообщества. Полный список нововведений доступен по ссылке.

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