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Дотер Антон dyrachyo Шкредов прошёл в финал медиатурнира по покеру

Российский профессиональный игрок в Dota 2 Антон dyrachyo Шкредов прошёл в финал медиатурнира по покеру.

По ходу игры Дурачьё выбил со стола блогера Максима SNAILKICK Киселёва, комика Михаила Стогниенко и стримера Александра VooDooSh Шальчинова, который ранее уже не раз становился чемпионом по медиапокеру. Сам Антон прокомментировал свой результат следующим образом:

Вот и закончился наш стол. На удивление я вышел победителем. Игра была жаркая, в моментах я очень нервничал, но всё закончилось как закончилось, учитывая, что в начале я слил два моих «бая» и пришлось на третьем развалить и раздать стиля.

Вместе с киберспортсменом в финал также прошёл стендап-комик Игорь Джабраилов. Решающий стол пройдёт 6 октября.

Ранее Антон dyrachyo Шкредов был переведён в запас состава европейской Gaimin Gladiators по Dota 2. Его место в команде занял Алимжан watson Исламбеков.