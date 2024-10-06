Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игроки в LoL самые умные среди геймеров, а «дотеры» на восьмом месте — исследование

Игроки в LoL самые умные среди геймеров, а «дотеры» на восьмом месте — исследование
Аудио-версия:
Комментарии

Портал WhichBingo провёл исследование, посвящённое показателям IQ-тестов у людей, увлекающихся различными играми. В опросе поучаствовали 1002 фаната видеоигр.

В рамках исследования были определены 20 дисциплин, фанатские базы которых показали наивысшие средние результаты IQ-тестов. Так, лучшего всего себя проявили игроки в League of Legends со средним показателем интеллекта, равным 120,4. Следом расположились фанаты Black Myth: Wukong (119,8) и Baldur's Gate 3 (117,9).

Четвёртая строчка досталась любителям Counter-Strike 2, среднее значение IQ у которых оказалось 116,1. Игроки в Dota 2 (111,7) и Deadlock (108,7) заняли восьмую и девятую строчку соответственно. Замыкают двадцатку представители сообществ Rocket League (90,8), FC 2024 и FIFA 23 (89,8) — игр, основанных на футболе.

Топ-20 игр с самыми умными фанатами

Топ-20 игр с самыми умными фанатами

Фото: WhichBingo

Помимо этого, исследователи сравнили IQ у игроков различных платформ. Результат получился следующий:

  1. ПК-геймеры — 114,1;
  2. PlayStation — 111;
  3. Xbox — 105,9;
  4. Nintendo Switch — 103,4;
  5. Фанаты мобильных игр — 99,9.

Наконец, представители WhichBingo изучили значения IQ у женщин и мужчин, увлекающихся видеоиграми: у первых средний показатель равен 107,9, а у вторых — 105,8.

Материалы по теме
Дотер Антон dyrachyo Шкредов прошёл в финал медиатурнира по покеру
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android