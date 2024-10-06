Игроки в LoL самые умные среди геймеров, а «дотеры» на восьмом месте — исследование

Портал WhichBingo провёл исследование, посвящённое показателям IQ-тестов у людей, увлекающихся различными играми. В опросе поучаствовали 1002 фаната видеоигр.

В рамках исследования были определены 20 дисциплин, фанатские базы которых показали наивысшие средние результаты IQ-тестов. Так, лучшего всего себя проявили игроки в League of Legends со средним показателем интеллекта, равным 120,4. Следом расположились фанаты Black Myth: Wukong (119,8) и Baldur's Gate 3 (117,9).

Четвёртая строчка досталась любителям Counter-Strike 2, среднее значение IQ у которых оказалось 116,1. Игроки в Dota 2 (111,7) и Deadlock (108,7) заняли восьмую и девятую строчку соответственно. Замыкают двадцатку представители сообществ Rocket League (90,8), FC 2024 и FIFA 23 (89,8) — игр, основанных на футболе.

Топ-20 игр с самыми умными фанатами Фото: WhichBingo

Помимо этого, исследователи сравнили IQ у игроков различных платформ. Результат получился следующий:

ПК-геймеры — 114,1; PlayStation — 111; Xbox — 105,9; Nintendo Switch — 103,4; Фанаты мобильных игр — 99,9.

Наконец, представители WhichBingo изучили значения IQ у женщин и мужчин, увлекающихся видеоиграми: у первых средний показатель равен 107,9, а у вторых — 105,8.