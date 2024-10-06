Ремейк Silent Hill 2 слили на торренты за два дня до релиза

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

6 октября состоится релиз Silent Hill 2 в раннем доступе. Правда, предприимчивые хакеры уже успели взломать игру и слить её на торренты за два дня до официального выхода.

Всё дело в том, что проект вышел без поддержки антипиратской защиты Denuvo. Разработчики снабдили тайтл только собственной DRM-системой Steam, которая обходится с помощью эмулятора.

Ремейк SIlent Hill 2 адаптирует события оригинальной игры 2001 года и рассказывает о мужчине по имени Джеймс, который прибывает в таинственный город Сайлент Хилл в поисках своей жены Мэри. Оказывается, что его возлюбленная умерла несколько лет назад, однако совсем недавно Джеймсу пришло письмо от своей умершей близкой, в котором она приглашает его посетить их любимое место.

В игре будет поддержка русского языка, но без озвучки.