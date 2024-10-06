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Джокер 2 в кинотеатрах России: дата выхода, когда выйдет, где смотреть

«Джокер: Безумие на двоих» выйдет в кинотеатрах России 13 октября
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13 октября в кинотеатрах России состоится премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» — спустя 10 дней после мирового выхода. Информация об этом появилась на сайтах отечественных прокатчиков.

Лента доберётся до кинотеатров России неофициальным путём, показы будут проходить в рамках предсеансового обслуживания. Фильм заработал всего лишь $ 20 млн в первый день проката в США — это меньше «Флэша» и «Капитана Марвел 2».

Продолжение «Джокера» расскажет о новых приключениях Артура Флека, который пытается выбраться из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

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