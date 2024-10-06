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Соцсеть X Илона Маска оплатила штраф в Бразилии не на тот счёт

Соцсеть X Илона Маска оплатила штраф в Бразилии не на тот счёт
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В конце августа суд в Бразилии вынес постановление о блокировке соцсети X (ранее Twitter) в стране. Власти решили ограничить работу сервиса после того, как владелец компании Илон Маск не назначил нового законного представителя для страны.

Ко всему прочему, компании Apple и Google удалили приложение сервиса из своих цифровых магазинов. Для разрешения ситуации X (ранее Twitter) необходимо оплатить штраф в размере $ 5,2 млн. Представители соцсети провели транзакцию, однако сервис так и не был разблокирован.

Как сообщают журналисты издания Reuters, всё дело в том, что компания Илона Маска ошиблась банковским счётом при оплате штрафа. Сотрудники соцсети выразили протест суду, однако тот постановил, что для возобновления работы сервиса компании необходимо снова выплатить $ 5,2 млн — но в этот раз на правильный счёт.

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