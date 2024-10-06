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Ремейк Silent Hill 2 получит профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice

Ремейк Silent Hill 2 получит профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice
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Студия профессиональной озвучки GamesVoice объявила о сборе средств на создание русской локализации ремейка Silent Hill 2. Для этого команде необходимо меньше 500 тысяч рублей — это в два раза меньше суммы, которая ей нужна была для Alan Wake 2.

Отмечается, что коллектив выпустит локализацию в любом случае, однако от количества собранных средств будет зависеть, на какие компромиссы им придётся пойти. Если аудитория достигнет необходимой суммы достаточно быстро, то работа займёт «всего несколько месяцев».

Мы готовы сделать всё от нас зависящее, чтобы возрождённая классика получила дубляж, который пройдёт сквозь века, но нам, безусловно, нужна ваша поддержка!

Релиз тайтла состоится 8 октября на ПК и PS5. В игре будет поддержка русского языка, но без озвучки.

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