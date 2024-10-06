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Хирург удалённо провёл операцию на контроллере PlayStation Move — из Швейцарии в Гонконге

Хирург удалённо провёл операцию на контроллере PlayStation Move — из Швейцарии в Гонконге
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Представители Федерального института технологий Швейцарии опубликовали ролик, в котором хирург удалённо провёл операцию на контроллере PlayStation Move. Формат устройства напоминает стандартные медицинские «манипуляторы», поэтому выбор пал на него.

Сама операция была проведена на свинье, которая находилась в Гонконге — расстояние от хирурга до пациента составило 9 тысяч километров.

Видео доступно на YouTube-канале ETH Zürich. Права на видео принадлежат ETH Zürich.

Отмечается, что PlayStation Move обеспечил врачу точность движений, необходимую для успешного проведения процедуры. Однако специалисты заявляют, что для подобной операции нужен стабильный и высокоскоростной интернет.

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