«Неповторимая атмосфера»: игроки восторженно приняли ремейк Silent Hill 2 в Steam

6 октября состоится релиз Silent Hill 2 в раннем доступе. Первые игроки уже успели поиграть и составить первое мнение о работе польской студии Bloober Team. Почти все геймеры остались от ремейка в полном восторге.

Фото: Steam

На момент написания новости у дополнения более 1,2 тыс. отзывов, причём положительных среди них аж 95%. Пользователи хвалят ремейк за проникновенную атмосферу, отличную оптимизацию, шедевральную музыку и верность духу оригинала.

Больше всего переживал, что не потянет на моей GTX 1080, в итоге полёт нормальный, в среднем FPS 60 выдаёт. Фризов и вылетов пока не наблюдал. Игра выглядит очень красиво. Атмосфера есть.

Отличный ремейк, Акира Ямаока, как всегда, сделал божественные композиции! Полное погружение с первых минут, всё в духе оригинала)

Офигенный ремейк. Графика, гемплей, реалистичная стрельба и добротная боёвка. Появилось много мест, в которые можно зайти посмотреть и наслаждаться.

Одна из любимых игр детства в современной обёртке. Культовая вещь!

В оригинал поиграть, к сожалению, не доводилось, но ремейк погружает с самых первых минут, и очень хочется проходить игру неспешно и осматривая каждый уголок.

Ремейк SIlent Hill 2 адаптирует события оригинальной игры 2001 года и рассказывает о мужчине по имени Джеймс, который прибывает в таинственный город Сайлент Хилл в поисках своей жены Мэри. Оказывается, что его возлюбленная умерла несколько лет назад, однако совсем недавно Джеймсу пришло письмо от своей умершей близкой, в котором она приглашает его посетить их любимое место.