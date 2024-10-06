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Звезда «Дневника памяти» Рейчел Макадамс сыграет в хорроре Сэма Рэйми

Звезда «Дневника памяти» Рейчел Макадамс сыграет в хорроре Сэма Рэйми
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Как сообщает авторитетный инсайдер Джефф Снайдер, звезда «Дневника памяти» Рейчел Макадамс сыграет в хорроре «Пришлите помощь» Сэма Рэйми. Какую именно роль исполнит Макадамс в будущей картине, пока не раскрывается.

Лента описывается как хоррор-триллер, действие которого развернётся на острове. Сюжет будет чем-то похож на картину «Мизери» Роба Райнера и ленту «Изгой» Роберта Земекиса. История основывается на оригинальном сценарии Дэмиана Шеннона и Марка Свифта («Спасатели Малибу»).

Рэйми будет продюсировать картину вместе с Зейнаб Азизи в компании Raimi Productions. Производством занимается кинокомпания 20th Century Studios.

Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

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