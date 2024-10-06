«Джокер 2» стартовал в США на уровне «Морбиуса» — это провал

3 октября в мировом прокате состоялась премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих». За первые выходные лента заработала в США всего $ 40 млн — это полный крах. К примеру, провальный «Морбиус» собрал в домашнем прокате за аналогичный срок $ 39 млн.

Напомним, «Джокер» 2018 года стартовал в США с $ 95 млн — это на $ 55 млн больше, чем сиквел. Бюджет фильма составил $ 200 млн. Чтобы окупить затраты, ленте необходимо заработать как минимум $ 450 млн, однако достичь такой суммы ей уже не удастся.

Продолжение «Джокера» расскажет о новых приключениях Артура Флека, который пытается выбраться из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел.

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 13 октября.