На турнире по Dota 2 произошла стычка — один игрок угрожал другому за оскорбление в игре

Команда AVULUS была оштрафована за конфликт капитана команды Акбара SoNNeikO Бутаева с игроком коллектива Team Falcons Аммаром ATF Ассафом. Об этом рассказали организаторы топ-турнира PGL Wallachia Season 2 по Dota 2.

В своём анонсе представители PGL сообщили, что AVULUS получила штраф третьего уровня (-110 секунд бонусного времени на драфтах) на матч против Team Falcons из-за стычки между Соннейко и АТФ в лобби отеля.

Несмотря на то что подробностями организаторы соревнования не делились, вскоре в Сети появилась информация о произошедшем. По словам различных источников, три месяца назад Аммар в матчмейкинге «Доты» назвал Акбара «безмозглым», после чего Соннейко пообещал побить АТФ при встрече на турнире.

Фото: telegram-канал «База Киберспорта»

Встреча произошла на PGL Wallachia Season 2. Российско-узбекский киберспортсмен подошёл к ATF, приобнял его, после чего сказал, что «ударит его и повалит на землю». Чем закончилась стычка, неизвестно.

Что касается встречи в Dota 2, Team Falcons уверенно обыграла коллектив под руководством Бутаева со счётом 2:0.