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«Это неприемлемо»: сообщество Dota 2 — о стычке игроков на топ-турнире

На турнире PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн российско-узбекский киберспортсмен Акбар SoNNeikO Бутаев из команды AVULUS угрожал физической расправой игроку Team Falcons Аммару ATF Ассафу. Представители киберспортивного сообщества осудили Соннейко.

Тренер чемпионской Team Liquid Уильям Blitz Ли не оценил поступок Бутаева:

Это неприемлемо. Если бы люди размахивали кулаками после каждого оскорбления в игре, игроки бы постоянно ходили с сотрясениями.

Менеджер BetBoom Team Лука Lukawa Насуашвили также раскритиковал поступок капитана AVULUS:

Это просто уже все грани переходит. Либо публично вызывайте драться друг друга и делайте шоу, либо сидите и на клавиатуре буковки пишите. Всё, что не первое и не второе, — это дикарство. Нереально осуждаю.

Своим мнением о ситуации поделился и мидер Gaimin Gladiators Квинн Quinn Каллахан:

Любой, кто нападает на Аммара или утверждает, что то или иное заслужено, абсолютно неправ. Слова в игре — это совсем не то же самое, что угрозы физической расправой в реальной жизни. Не объединяйте одно с другим — это безумно и опасно.

Если уж про что-то и говорить, так это про то, что данного наказания (AVULUS была оштрафована на 110 секунд бонусного времени в рамках стадии драфта на серию против Team Faclons. — Прим. «Чемпионата») недостаточно. AVULUS должна быть дисквалифицирована с турнира. Угрозы более чем неприемлемы и должны наказываться невероятно строго.

В итоге противостояние AVULUS и Team Falcons на турнире PGL Wallachia Season 2 по «Доте» завершилось в пользу «соколов» со счётом 2:0.