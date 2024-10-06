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«Сообществу Counter-Strike нужен s1mple»: про-игроки в CS2 — о возвращении Симпла

Киберспортсмены по Counter-Strike 2 высказались о возвращении игрока Александра s1mple Костылева на про-сцену дисциплины.

Бывший тренер Симпла Андрей B1ad3 Городенский рад возвращению про-игрока в киберспорт:

Все рады его возвращению. Его камбэк означает многое для про-сцены Counter-Strike. Это очень важно. Ведь чем выше конкуренция на сцене, тем она круче. А теперь давайте посмотрим, что он нам покажет.

Схожим мнением поделился и игрок G2 Esports Никола NiKo Ковач:

Сообществу Counter-Strike нужен s1mple. Он самый известный игрок в игре. Я думаю, что каждый рад тому, что он вернулся. Интересно посмотреть, как он себя проявит и будет развивать свою игру в CS2. Сцене его очень не хватало, поэтому я просто хочу пожелать ему удачи.

О важности Симпла для сцены также высказался представитель состава Team Liquid по CS2 Джастин jks Сэвэйдж:

Он был частью сцены всю мою карьеру и являлся, скорее всего, лучшим игроком, который когда-либо играл в эту игру. Так что я действительно рад его возвращению. Я не думаю, что CS остаётся той же без Симпла.

27 сентября стало известно, что s1mple присоединится к составу Team Falcons по CS2 на правах аренды до конца года.