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Intel Extreme Masters Rio 2024 по CS2 (ИЕМ Рио по КС): все участники, формат, даты проведения, призовой фонд

Начинается турнир IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2 — среди участников VP и NAVI
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Стартует топ-турнир Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

Соревнование пройдёт по классической для CS2 системе, состоящей из двух этапов: групповой стадии и плей-офф. В GSL-группах открывающие матчи пройдут в best-of-1 формате, а остальные игры — в best-of-3. Лучшие коллективы из каждой группы пройдут в полуфинал плей-офф, второе и третье место — в четвертьфинал, а остальные участники покинут ивент.

Плей-офф состоит из двух раундов с матчами до двух побед и гранд-финала, который представляет из себя серию до трёх побед. Победитель заработает слот на топ-турнире IEM Katowice 2025 и $ 100 тыс.

Полный список участников IEM Rio 2024 по CS2:

  • Astralis (Дания);
  • FaZe Clan (Европа);
  • G2 Esports (Европа);
  • MOUZ (Европа);
  • Natus Vincere (Украина);
  • Team Vitality (Европа);
  • FURIA Esports (Бразилия);
  • Virtus.pro (Россия);
  • Complexity Gaming (США);
  • The MongolZ (Монголия);
  • 9z Team (Южная Америка);
  • Eternal Fire (Турция);
  • HEROIC (Европа);
  • Team Liquid (Северная Америка);
  • paiN Gaming (Бразилия);
  • Imperial Esports (Бразилия).

Международный чемпионат IEM Rio 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на турнире Intel Extreme Masters Katowice 2025.

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