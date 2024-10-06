Начинается турнир IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2 — среди участников VP и NAVI

Стартует топ-турнир Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

Соревнование пройдёт по классической для CS2 системе, состоящей из двух этапов: групповой стадии и плей-офф. В GSL-группах открывающие матчи пройдут в best-of-1 формате, а остальные игры — в best-of-3. Лучшие коллективы из каждой группы пройдут в полуфинал плей-офф, второе и третье место — в четвертьфинал, а остальные участники покинут ивент.

Плей-офф состоит из двух раундов с матчами до двух побед и гранд-финала, который представляет из себя серию до трёх побед. Победитель заработает слот на топ-турнире IEM Katowice 2025 и $ 100 тыс.

Полный список участников IEM Rio 2024 по CS2:

Astralis (Дания);

FaZe Clan (Европа);

G2 Esports (Европа);

MOUZ (Европа);

Natus Vincere (Украина);

Team Vitality (Европа);

FURIA Esports (Бразилия);

Virtus.pro (Россия) ;

; Complexity Gaming (США);

The MongolZ (Монголия);

9z Team (Южная Америка);

Eternal Fire (Турция);

HEROIC (Европа);

Team Liquid (Северная Америка);

paiN Gaming (Бразилия);

Imperial Esports (Бразилия).

Международный чемпионат IEM Rio 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на турнире Intel Extreme Masters Katowice 2025.