Расписание первого дня IEM Rio 2024 по CS2 — VP против The MongolZ, G2 против HEROIC

Сегодня, 7 октября, начнётся топ-турнир Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

В рамках первого игрового дня все игры будут в формате «до одной победы». Победители матчей пройдут в полуфинал верхней сетки групп, а проигравшие упадут в нижнюю сетку.

Расписание матчей IEM Rio 2024 по CS2 на 7 октября, понедельник:

17:00. Группа A, FaZe Clan (Европа) — FURIA Esports (Бразилия);

17:00. Группа A, paiN Gaming (Бразилия) — MOUZ (Европа);

18:00. Группа A, Natus Vincere (Украина) — Imperial Esports (Бразилия);

18:00. Группа A, Complexity Gaming (США) — Team Liquid (Северная Америка);

19:00. Группа B, Team Vitality (Европа) — 9z Team (Южная Америка);

19:00. Группа B, HEROIC (Европа) — G2 Esports (Европа);

20:00. Группа B, The MongolZ (Монголия) — Virtus.pro (Россия) ;

; 20:00. Группа B, Eternal Fire (Турция) — Astralis (Дания).

Топ-турнир IEM Rio 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на чемпионате IEM Katowice 2025.