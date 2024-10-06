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Falcons требует дисквалификации AVULUS с турнира по «Доте» из-за стычки между игроками

Falcons требует дисквалификации AVULUS с турнира по «Доте» из-за стычки между игроками
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Киберспортивный клуб Team Falcons выпустил официальное заявление касательно конфликта между игроком команды Аммаром ATF Ассафом и капитаном состава AVULUS Акбаром SoNNeikO Бутаевым на топ-турнире PGL Wallachia Season 2 по Dota 2.

В заявлении представители «соколов» подтвердили, что Соннейко действительно подошёл к Аммару перед матчем, приобнял его и угрожал физической расправой. Помимо этого, как сказано в посте клуба, Акбар предлагал ATF выйти из отеля для драки.

Team Falcons отметила, что капитан AVULUS игнорировал менеджеров обеих команд, пока они его не оттащили от игрока «соколов». В публикации также сообщается, что весь инцидент происходил на глазах у сотрудников турнирного оператора PGL.

Представители Team Falcons разочарованы тем, что организаторы соревнования лишь лишили AVULUS дополнительного времени на стадии «драфта» в игре.

Киберспортивный клуб из Саудовской Аравии благодарен за то, что PGL предоставил команде охранника после произошедшего, однако требует, чтобы команда Бутаева была дисквалифицирована с турнира. Пока это решение не будет принято, Team Falcons будет решать, стоит ли продолжать выступление на турнире.

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