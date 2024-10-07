Популярный российский блогер Wylcasom презентовал MacBook Pro M4 раньше самой Appple

На канале популярного российского блогера Валентина Wylcasom Петухова вышел свежий ролик, в котором он показал MacBook Pro M4 раньше, чем это сделала сама Apple. Как такое возможно? Судя по всему, один из поставщиков блогера предоставил ему устройство задолго по презентации американской компании.

Wylsacom пошутил, что MacBook достался ему случайно — «от чувака из кустов».

Я шёл по улице, тут из кустов выпрыгивает чувак и просто говорит: «На». Я говорю: «Спасибо».

На ролик отреагировал журналист Bloomberg Марк Гурман. Он попросил своих читателей подробнее рассказать ему про блогера и обратить внимание на различные детали нового MacBook.

Неподтверждено, но выглядит допустимо: автор российского канала на YouTube утверждает, что у него есть ещё не анонсированный MacBook Pro на M4, и он полностью распаковал его и потрогал. Мы видели ранние утечки прототипов, но никогда не видели полноценного розничного устройства Apple.

Само видео

Видео доступно на YouTube-канале Wylcasom. Права на видео принадлежат Wylcasom.

Старт продаж устройства ожидается 1 ноября, а рассказать об устройстве и показать его Apple должна позднее в этом месяце.