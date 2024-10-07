Мультфильм «Трансформеры Один» выйдет в онлайне 22 октября

СМИ раскрыли дату выхода мультфильма «Трансформеры Один» в цифре. Проект появится в онлайне уже 22 октября — в этот день его смогут посмотреть все желающие в интернете.

«Трансформеры Один» стал «историей происхождения» франшизы на планете Кибертрон. Мультфильм рассказывает о ещё молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

Персонажей в мультфильме озвучили Скарлетт Йоханссон (Чёрная вдова из фильмов Marvel), Джон Хэмм («Безумцы»), Крис Хемсворт (Тор из фильмов Marvel) и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром картины выступил Джош Кули, известный по «Истории игрушек 4».

Мировая премьера состоялась 20 сентября. То есть в цифре проект появится чуть больше, чем через месяц после премьеры.