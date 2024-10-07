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В Disney тщательно обдумывают второй сезон сериала «Оби-Ван Кеноби»

В Disney тщательно обдумывают второй сезон сериала «Оби-Ван Кеноби»
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В свежем интервью актёр Юэн Макгрегор рассказал, что в Disney активно обсуждают второй сезон сериала «Оби-Ван Кеноби». По словам Юэна, различные идеи для нового сезона постоянно обдумываются.

Актёр также отметил, что в новом сезоне хотел бы видеть больше флэшбеков с Хейденом Кристенсеном в роли Энакина и носить броню своего персонажа из мультсериала «Войны клонов».

Премьера шоу про Кеноби состоялась в 2022 году. Проект приняли смешанно, однако отмечали отличную актёрскую игру Макгрегора. Действие сериала происходит через 10 лет после событий фильма «Звёздные войны: Месть ситхов», когда джедаи были уничтожены согласно Приказу 66.

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