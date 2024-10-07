Мировые сборы фильма «Битлджус 2» превысили $ 400 млн

Фильм «Битлджус 2» отмечает красивый показатель — кассовые сборы ленты во всём мире превысили $ 400 млн. Картина уже собрала в четыре раза больше своего бюджета (он составил $ 100 млн без учёта маркетинга) и давно окупилась.

Сборы распределились так: $ 265 млн пришлись на США, а остальные $ 137 млн — на международный прокат.

Фото: Box Office Mojo

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон.

Цифровая премьера ленты состоится уже завтра — фильм вышел в кино 5 сентября.