«Будет увлекательно»: Зендея — о третьем сезоне сериала «Эйфория»

Во время недавнего разговора с журналистом The Hollywood Reporter актриса Зендея рассказала о третьем сезоне сериала «Эйфория». По её словам, сезон будет увлекательным и интересным с точки зрения того, что главные герои окажутся за пределами школы и войдут в более взрослую жизнь.

Несмотря на то что Зендея выступает исполнительным продюсером шоу, она не поделилась какими-то деталями, отметив, что сезон наверняка высоко оценят.

На самом деле я мало знаю о том, что происходит в новом сезоне. Я не совсем знаю, как он будет выглядеть, но нам покажут скачок во времени. Будет увлекательно увидеть и понять этих персонажей вне контекста средней школы. Мы увидим, как герои меняются и становятся взрослее.

Ранее говорилось, что съёмки третьего сезона «Эйфории» запланированы на январь 2025 года. «Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Мод Апатоу, Джейкоб Элорди и другие актёры.