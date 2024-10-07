Фильм «Граф Монте-Кристо» трижды возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, фильм «Граф Монте-Кристо» уже три раза подряд возглавляет кинопрокат России за прошедшие выходные.

Лента за минувший уикенд собрала 76,8 млн рублей. На втором месте (среди официального проката) расположилась картина «Василиса и хранители времени», собравшая 63,4 млн рублей. Комедия «Беляковы в отпуске» собрала 56,6 млн рублей.

«Граф Монте-Кристо» рассказывает историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которое он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся совершить побег, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.