«Никаких желаний»: звезда «Универа» Настастья Самбурская призналась в выгорании

Актриса Настасья Самбурская, известная по «Универу», рассказала в соцсетях о своём выгорании. По словам актрисы, за всю свою жизнь она никогда не сталкивалась с подобным.

Звезда «Универа» отметила, что планирует на время покинуть соцсети, чтобы отдохнуть и восстановить моральные силы. На это, подчеркнула Самбурская, потребуется время.

Осознала. Просто пепелище, никакой любви внутри, никаких эмоций, никаких желаний.

Напомним, Настасья Самбурская снялась в сериале «Универ. 10 лет спустя» в роли Кристины Соколовской, однако участвовать в съёмках шоу «Универ. 13 лет спустя» не стала из-за низкого гонорара.