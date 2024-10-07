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Актёр Тобин Белл порассуждал о концовке первой части «Пилы»

Актёр Тобин Белл порассуждал о концовке первой части «Пилы»
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Во время недавнего обсуждения франшизы «Пила» актёр Тобин Белл, который стал визитной карточкой франшизы в роли Джона Крамера, вспомнил концовку первой части.

По словам Белла, финал первого фильма стал «незабываемым» в том числе благодаря тому, как он хорошо поставлен с точки зрения операторской работы и сценария.

Я подумал: «Если они снимут это хорошо, это может стать одним из тех моментов в кино, которые… просто незабываемы».

Кстати, сам Белл вернётся к роли Крамера в «Пиле 11». Изначально лента должна была выйти 27 сентября этого года, но Lionsgate перенесла премьеру на 26 сентября 2025-го. О чём расскажет 11-я часть франшизы, неизвестно.

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