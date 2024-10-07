«Невыносимая боль и вымысел»: мать рэпера Пи Дидди заступилась за сына на фоне скандала

Скандал с рэпером Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) сейчас на слуху: музыканту предъявили более 100 обвинений, в числе которых есть сексуальное насилие и секс-трафик.

На всё это отреагировала 84-летняя мать Шона, Дженис Комбс. По её словам, Шона «судят не за правду, а за вымысел». Мать не считает, что её сын виноват в том, в чём его обвиняют.

Я обращаюсь к вам сегодня как мать, которая опустошена и глубоко опечалена обвинениями, выдвинутыми против моего сына Шона Комбса. Больно видеть, как моего сына судят не за правду, а за вымысел, созданный из лжи. Это больше похоже на публичное линчевание моего сына, притом до того, как у него появилась возможность доказать свою невиновность — это невыносимая боль, которую невозможно выразить словами.

При этом Дженис подчеркнула, что её сын явно далёк от идеала, но тех чудовищных преступлений он не совершал.

Мы следим за ситуацией с Пи Дидди в «лайве» и обновляем материал при появлении новых подробностей.