Виктору Логинову предлагали оцифровать его внешность для рекламы, актёр пока не согласился

Актёр Виктор Логинов, известный по сериалу «Счастливы вместе», в интервью «Газете.Ru» рассказал, как относится к возможности своего оцифровывания. Артист не видит в этом ничего плохого.

По словам Логинова, в том, что культовых артистов «оживляют» с помощью современных технологий, нет ничего запрещённого. Виктор считает, что на подобное давать согласие должны родственники умершего человека.

Что касается самого Логинова, его образ хотели оцифровать для рекламы. Актёр признался, что пока не решился на такой эксперимент.

Если с их точки зрения это допустимо, то, опять же, почему бы и нет. Я посмотрел бы с удовольствием какой-нибудь новый фильм с Чарли Чаплином. Любопытная история. Но насколько родственники готовы к этому эксперименту? Я пока ещё на это не решился, но мне звонили и предлагали оцифровать образ для будущих взаимодействий с цифровой рекламой. Вы же помните, у нас была реклама, где был якобы Брюс Уиллис?