На «Википедии» произошёл скандал со страницей ремейка SIlent Hill 2 — её правили «тролли»

Модераторы онлайн-энциклопедии «Википедия» внесли серьёзные изменения в странице ремейка SIlent Hill 2. Отныне редактировать информацию о проекте могут далеко не все пользователи: для этого необходимо иметь профиль с регистрацией как минимум четыре дня назад с 10 общими правками.

Дело в том, что после публикации восторженных рецензий журналистов страницу проекта атаковали интернет-тролли: они начали заполнять поля фейковой информацией, не имеющей ничего общего с действительностью. Злоумышленники в том числе сообщали, что игра получила от многих изданий от 0 до 2 баллов из 10 и что известные стримеры были вынуждены бросить прохождение из-за «позывов к рвоте».

Кто именно занимался вредительством на странице Silent Hill 2, неизвестно. В Сети предполагают, что это дело рук онлайн-сообщества, которому пришлись не по душе нововведения в дизайне персонажей и другие изменения в ремейке.

Silent Hill 2 поступит в продажу уже 8 октября на ПК и PlayStation 5.