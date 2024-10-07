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На онлайн-сервисы ВГТРК совершили массивную хакерскую атаку

На онлайн-сервисы ВГТРК совершили массивную хакерскую атаку
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По данным издания ТАСС, онлайн-сервисы ВГТРК подверглись хакерской атаке. Злоумышленники попытались помешать работе сервиса в ночь на 7 октября, но существенного урона в работе медиахолдинга нанесено не было.

В состав ВГТРК входят телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Культура», «Карусель», а также радиостанции «Вести FM», «Маяк» и другие.

Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, всё работает в штатном режиме, существенной угрозы нет. Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства.

По словам источника в ВГТРК, хакеры «стёрли всё с серверов, включая резервные копии», поэтому «восстановление займёт много времени».

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