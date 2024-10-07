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Создатели «Монстров на каникулах» могут выпустить пятую часть мультфильма

Создатели «Монстров на каникулах» могут выпустить пятую часть мультфильма
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В недавнем интервью режиссёр «Монстров на каникулах» допустил вероятность выхода пятой части франшизы. По словам Геннадия Тартаковского, если люди захотят увидеть больше частей серии, они их получат.

Тартаковский отметил, что четвёртая часть, «Трансформания», отлично показала себя, поэтому, вполне вероятно, франшиза получит продолжение в виде пятой части.

Я думаю, что новых частей будет всё больше и больше. Четвёртый мультфильм отлично себя зарекомендовал, поэтому, конечно, мы не против выпускать новые части. Посмотрим, как сложится в будущем.

«Трансформания» вышла в 2022 году на Amazon Prime Video.

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