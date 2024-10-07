ИИ-функции в iOS 18 появятся на iPhone уже 28 октября — СМИ

10 июня компания Apple представила iOS 18 — новую версию операционной системы для iPhone. Вместе с этим компания анонсировала полноценный функционал искусственного интеллекта, который повлияет на работу голосового помощника Siri и других встроенных приложений.

К сожалению, опции не добрались до пользователей даже с релизом новой версии ОС и выхода iPhone 16. Компания заявила, что релиз ИИ-функций состоится в октябре, и теперь авторитетное издание Bloomberg подтвердило эту информацию.

По данным журналистов, релиз Apple Intelligence состоится 28 октября — в дебютном релизе будут базовый функционал нейросетей: инструменты для редактирования текста, умные функции записи и различные опции в стандартных приложениях для iOS. Полноценный релиз ИИ-опций на iPhone, iPad и Mac состоится в 2025 году: пользователей ждут полноценная интеграция с чат-ботом ChatGPT и другой функционал.