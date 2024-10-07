В «Телеграме» появится современный проигрыватель видео в духе YouTube

Разработчики «Телеграма» объявили конкурс по созданию нового видеоплеера в мессенджере на операционной системе iOS. Речь идёт о создании современного проигрывателя с нуля, который будет поддерживать потоковую передачу медиа по протоколу HLS.

По задумке создателей приложения новый медиаплеер придёт на замену устаревшему AVPlayer, который используется прямо сейчас. Разработчики приветствуют стабильные и безупречно работающие программы, которые не вызовут у юзеров каких-либо проблем с производительностью «Телеграма».

Конкурс по созданию нового плеера продлится вплоть до 25 октября, а подведение итогов состоится в ноябре. Победитель получит внушительный приз в размере $ 50 тыс., а также шанс посотрудничать с мессенджером в дальнейшем.