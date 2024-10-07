Шоу «Что было дальше?» вернулось на YouTube

Создатели знаменитой юмористической передачи «Что было дальше?» запустили новый канал на YouTube. Авторы выпустили на платформе новый эпизод, где среди гостей оказались Рузиль Минекаев, Алексей Чумаков и Саша Петросян.

Канал «Что было дальше?» на YouTube Фото: YouTube

Таким образом, популярное шоу вернулось на YouTube после большого перехода на VK. За полтора года авторы выпустили четыре больших эпизода, однако последний ролик им пришлось удалить «по инициативе платформы». Продолжат ли ведущие выпускать видео в том числе во VK, неизвестно.

«Что было дальше?» — шоу, в котором комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Эмир Кашоков, Рустам Рептилод, Илья Макаров и Тамби Масаев в юмористической форме общаются с приглашёнными гостями и пытаются угадать продолжение одной из рассказанных ими историй.