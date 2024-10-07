Оператору мелодрамы «Время жить» пришлось отвернуться во время съёмок эротической сцены

Британский актёр Эндрю Гарфилд поделился забавной историей со съёмок мелодрамы «Время жить». Артист вспомнил о создании эротической сцены с Флоренс Пью, от которой стало неловко оператору Стюарту Бентли.

Дело в том, что актёры были так вовлечены в процесс, что у оператора сложилось впечатление, что он подсматривает за интимным процессом своих знакомых. Бентли стало настолько неловко, что он уставился на стену и ждал, пока актёры всё сделают сами.

Сцена становилась страстной по мере её съёмок. Мы зашли немного дальше, чем нам нужно было по сценарию, потому что мы не услышали слова «стоп, снято». И в какой-то момент мы оба понимаем, что дубль сильно затянулся. Я поднимаю глаза и вижу нашего оператора Стюарта, который уставился в стену.

Премьера мелодрамы «Время жить» состоится 17 октября — ленту можно будет официально посмотреть в России.