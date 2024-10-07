Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Rio 2024. Групповой этап. День 1. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Оператору мелодрамы «Время жить» пришлось отвернуться во время съёмок эротической сцены

Оператору мелодрамы «Время жить» пришлось отвернуться во время съёмок эротической сцены
Аудио-версия:
Комментарии

Британский актёр Эндрю Гарфилд поделился забавной историей со съёмок мелодрамы «Время жить». Артист вспомнил о создании эротической сцены с Флоренс Пью, от которой стало неловко оператору Стюарту Бентли.

Дело в том, что актёры были так вовлечены в процесс, что у оператора сложилось впечатление, что он подсматривает за интимным процессом своих знакомых. Бентли стало настолько неловко, что он уставился на стену и ждал, пока актёры всё сделают сами.

Сцена становилась страстной по мере её съёмок. Мы зашли немного дальше, чем нам нужно было по сценарию, потому что мы не услышали слова «стоп, снято». И в какой-то момент мы оба понимаем, что дубль сильно затянулся. Я поднимаю глаза и вижу нашего оператора Стюарта, который уставился в стену.

Премьера мелодрамы «Время жить» состоится 17 октября — ленту можно будет официально посмотреть в России.

Материалы по теме
Оператор расплакался на съёмках драмы «Время жить» с Флоренс Пью
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android