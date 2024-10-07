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Вышел трейлер комедии «Пальма 2» про дружбу овчарки и медвежонка — премьера 20 марта

Вышел трейлер комедии «Пальма 2» про дружбу овчарки и медвежонка — премьера 20 марта
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Кинокомпания «Централ партнершип» представила новый трейлер семейной комедии «Пальма 2» с Виктором Добронравовым. Премьера ленты состоится 20 марта 2025 года во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ партнершип».

По сюжету продолжения лётчик Вячеслав Лазарев перебирается с семьёй в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. Жизнь семейства идёт своим чередом, пока однажды в неё не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын лётчика, даёт кличку Мансур. В основу сюжета легла реальная история лётчика Андрея Иванова.

К главным ролям вернутся Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Игорь Хрипунов и Валерия Фёдорович. Режиссёром выступил Владимир Кондауров, для которого это будет большой дебют.

Постер «Пальмы 2»

Фото: «Централ партнершип»

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