Вышел трейлер комедии «Пальма 2» про дружбу овчарки и медвежонка — премьера 20 марта

Кинокомпания «Централ партнершип» представила новый трейлер семейной комедии «Пальма 2» с Виктором Добронравовым. Премьера ленты состоится 20 марта 2025 года во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ партнершип».

По сюжету продолжения лётчик Вячеслав Лазарев перебирается с семьёй в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. Жизнь семейства идёт своим чередом, пока однажды в неё не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын лётчика, даёт кличку Мансур. В основу сюжета легла реальная история лётчика Андрея Иванова.

К главным ролям вернутся Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Игорь Хрипунов и Валерия Фёдорович. Режиссёром выступил Владимир Кондауров, для которого это будет большой дебют.

Постер «Пальмы 2»