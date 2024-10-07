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Главу NVIDIA Дженсена Хуанга оценили выше, чем всю компанию Intel

Главу NVIDIA Дженсена Хуанга оценили выше, чем всю компанию Intel
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Генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг обогнал компанию Intel. На это обратили внимание в издании Tom's Hardware.

Так, сейчас состояние бизнесмена оценивается в $ 109 млрд, а общая рыночная капитализация производителя процессоров составляет примерно $ 96 млрд. Дело в том, что Хуангу принадлежит более 75 млн акций компании, которая на рынке оценивается в $ 3 млрд. Тем временем Intel испытывает настоящий кризис: акции производителя стремительно летят вниз на фоне гигантских убытков и массовых увольнений.

Сама NVIDIA же сейчас входит в тройку самых богатых корпораций в мире благодаря буму искусственного интеллекта. Именно на чипах компании обучают чат-бота ChatGPT и другие нейросети, которыми пользуются миллионы людей по всему миру.

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