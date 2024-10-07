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Xiaomi запретит перепрошивать свои смартфоны — СМИ

Xiaomi запретит перепрошивать свои смартфоны — СМИ
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Компания Xiaomi ограничит разблокировку загрузчика на смартфонах, что приведёт к невозможности получения root-прав и перепрошивке устройства. Об этом сообщает издание Gizmochina со ссылкой на инсайдеров.

Так, уже в 2025 году Xiaomi может запретить разблокировку загрузчика в своих устройствах с выходом операционной системы HyperOS 2.0 и релизом флагмана Xiaomi 15. Именно с помощью этой функции пользователи могут получить доступ к ранее недоступным функциям смартфона, включая удаление системных приложений и установку других прошивок.

Разблокировку загрузчика используют в том числе ритейлеры, закупающие гаджеты по более низкой цене в Китае и перепрошивая их для глобального рынка. В Xiaomi пока не комментировали эту информацию.

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