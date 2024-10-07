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Официальный анонс персонажей Genshin Impact 5.2 — авторы показали Часку и Оророна

Представлены два новых персонажа Genshin Impact — Часка и Оророн
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Разработчики Genshin Impact официально представили двух следующих играбельных персонажей — девушку по имени Часка и таинственного странника Оророна. Ожидается, что оба героя выйдут вместе с обновлением 5.2 в конце ноября.

Часка ранее уже появлялась в игре в ходе основного сюжета — это известная воительница из клана Цветочного Пера, члены которого обитают на вершинах гор. Играбельная Часка получит пять звёзд редкости и силу анемо-стихии (энергия ветра).

Фото: HoYoverse

В свою очередь, Оророн — пока незнакомый для игроков герой, личность которого должны раскрыть в сюжете версии 5.1: предполагается, что он помогает Капитано в Натлане. В игре персонаж будет четырёхзвёздочным и будет сражаться с помощью электро-стихии.

Фото: HoYoverse

Версия 5.1 для Genshin Impact с новым персонажем и продолжением сюжета Натлана выйдет в среду, 9 октября. Обновление 5.2 с Чаской и Оророном предварительно намечено на 20 ноября 2024 года.

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